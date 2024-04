video suggerito

Cos’è TikTok Notes, la nuova app segreta di TikTok che vuole prendere il posto di Instagram ByteDance ha confermato che presto arriverà una nuova piattaforma per condividere foto e post testuali che potrebbe fare concorrenza al social targato Meta. I primi indizi erano già nascosti fra le righe di codice del social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Velia Alvich

REDDIT | Lo screenshot postato dall'utente di Reddit @killranker5 sulla nuova app di TikTok chiamata Notes

È una gara che non si ferma quella per creare una piattaforma social che gestisca tutto: post testuali, foto, video. Elon Musk aveva annunciato che X sarebbe diventata una “everything app”, cioè una piattaforma capace di coprire tutte le necessità digitali. A fare passi da gigante in questa direzione è TikTok, che a breve potrebbe lanciare una nuova piattaforma chiamata TikTok Notes per cercare di rubare utenti a Instagram.

La nuova app sembra volere prendersi il dominio sulle foto (e forse anche post testuali) caricate online, un po' come fa oggi il famoso social targato Meta. Da quello che emerge dall’avviso che alcuni utenti hanno ricevuto mentre navigavano sul social, tutte le immagini che sono state già caricate su TikTok saranno spostate sulla nuova piattaforma. “Le tue foto saranno visibili su TikTok Notes” si legge nello screenshot pubblicato su Reddit da KillRanker5.

Cos'è TikTok Notes, l'app per fotografie di ByteDance

“La nuova app per post fotografici arriverà presto! Le tue foto pubbliche già caricate o che verranno caricate in futuro saranno mostrate su TikTok Notes”. Così lo hanno scoperto alcuni utenti tra un video virale e un altro. TikTok aveva già provato a creare un'app gemella. Si chiamava TikTok Now e doveva combattere il trend aperto da BeReal con le foto istantanee. Non è finita molto bene. TikTok Now al momento non si trova più negli store.

Un portavoce di TikTok ha confermato al sito TechCrunch che una nuova app gemella a quella dei video arriverà presto sugli smartphone di tutti gli utenti. “Stiamo esplorando modi per dare alla nostra comunità la possibilità di creare e condividere la propria creatività con foto e testi in uno spazio dedicato a questi formati”.

Se gli utenti hanno ricevuto un avviso mentre navigavano dentro l’app, scavando nella versione per browser del social si trova un’anteprima di come potrebbe essere la nuova piattaforma. Su photos.tiktok.com si vedono tre foto con una descrizione testuale. In basso, la conferma del nome che verrà dato alla nuova piattaforma: TikTok Notes. Ma il progetto all’inizio si chiamava in maniera diversa.

TIKTOK | Il nuovo logo che spunta nel sito della nuova app di ByteDance, TikTok Notes

TikTok Photos, il progetto segreto che ha cambiato nome

I primi indizi di una nuova app gemella per TikTok sono arrivati già a marzo. The SP Android, blog specializzato in novità per Android, aveva già trovato qualche traccia nascosta tra le linee di codice del social. In un aggiornamento successivo dell’app è emersa anche una definizione: “La nuova piattaforma per condividere foto in cui è più facile apprezzare e scoprire post fotografici”. In quel momento il progetto era chiamato semplicemente TikTok Photos. Fra gli indizi scoperti in quell'occasione e confermati dal nuovo TikTok Notes si può scorgere anche il possibile logo che vedremo nel nuovo social: sfoggia la stessa combinazione di colori che abbiamo già conosciuto con TikTok.