Come funziona TikTok Now, la nuova funzione che copia BeReal Una volta ricevuta la notifica si dovrà fare immediatamente una foto o un video sia con la camera frontale che con quella posteriore.

A cura di Elisabetta Rosso

Nelle prossime settimane su TikTok sarà disponibile una nuova funzionalità Now, che è BeReal marchiato con la nota musicale di Pechino. Le meccaniche della nuova funzione sono già note: una volta ricevuta la notifica si deve fare immediatamente una foto o un breve video usando fotocamere fronte e retro. "Stiamo espandendo la nostra suite di strumenti di creazione mentre continuiamo a promuovere connessioni autentiche e spontanee su TikTok", afferma la società con un post.

Ogni giorno gli iscritti riceveranno una notifica, e nel giro di tre minuti dovranno scattare una foto o girare un video da condividere con la community. Per tutelare gli utenti minorenni la funzione sarà resa privata di default per gli under-16. Per gli utenti tra i 13 e 15 anni le opzioni di commento saranno limitate a Solo Amici, per proteggerli da interazioni indesiderate.

Il confronto con BeReal

Questa estata BeReal ha superao TikTok nelle classifica delle app più scaricate degli Stati Uniti. La filosofia che segue è andare contro la tendenza social a una sovrarappresentazione della realtà. Che è stata poi una delle critiche più aspre mosse alle piattaforme che sulle bacheche ospitavano profili costruiti ad hoc, ritoccati, foto che mostravano felicità plastiche, o modelli irraggiungibili. BeReal con un escamotage tecnico vuole squarciare questo velo.

Per raccontare meglio la loro vita gli utenti possono pubblicare solo in momenti specifici della giornata, quando ricevono la notifica. Se non lo fanno non possono accedere ai contenuti della community. Persa l’occasione, devono aspettare la notifica del giorno successivo e pubblicare. TikTok fa copia incolla e aggiunge l’opzione di condividere, oltre le foto, anche video di dieci secondi. Negli Stati Uniti, la funzione Now sarà disponibile nell'app principale. In altre regioni del mondo potrebbe diventare un'app separata.