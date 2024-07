video suggerito

Con Mollica o Senza di Donato De Caprio apre una nuova attività: questa volta non è una salumeria Con Mollica o Senza di Donato De Caprio e Steven Basalari e uno dei primi negozi italiani nati grazie ai video su TikTok. Dopo aver aperto tre locali, ora i due proprietari hanno deciso di lanciarsi su una nuova attività. La nuova impresa è stata aperta ufficialmente nel giugno del 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Con Mollica o Senza apre un nuovo locale. Il franchise di Steven Basalari e Donato De Caprio è uno dei primi casi italiani di attività commerciale nata grazie a TikTok. Prima la sede a Napoli, poi quella a Milano e poi quella a Roma. Per il nuovo locale per non ci sarà nulla di fisico. Niente insegne con il logo due imprenditori, niente coda davanti ai panini. Secondo una visura camerale effettuata da Fanpage.it la prossima attività sarà una Dark Kitchen.

Con la formula Dark Kitchen si intende una cucina che non ha una sala dove servire direttamente il cibo. Sono conosciute anche come Virtual Kitchen o Ghost Kitchen. Funzionano solo per il delivery e, come facile intuire, sono esplose insieme al fenomeno del cibo ordinato da asporto. La notizia è stata anticipata su TikTok dal giornalista Salvatore Dama.

I dettagli sulla nuova società

In base alla visura camerale effettuata da Fanpage.it, la nuova attività si chiama Con Mollica o Senza Dark Kitchen SRL. È stata costituita il 3 giugno del 2024 e si è iscritta alla Camera di Commercio di Napoli giusto il giorno dopo. Il capitale sociale è di 10.000 euro, divisi esattamente a meta tra Steven Basalari e Donato De Caprio. L’amministratore unico è Donato De Caprio. Al momento sullo stato di attività si legge: Impresa Inattiva.

La storia di Con Mollica o Senza

Con Mollica o Senza è uno dei primi esempi in Italia di marketing basato su TikTok. La storia è nota. Donato De Caprio, classe 1979, è un salumiere e lavora per il locale Ai Monti Lattari, via Pignasecca Napoli. Inizia a riprendersi mentre fa i panini. Sempre calmo, sempre gentile, per decine di ore di video mette prodotti dentro i suoi panini iniziando con la frase “Con Mollica o Senza”.

I video funzionano. E funzionano molto bene. Arrivano anche all’estero, pure Bella Hadid si riscopre fan dei panini cucinati da Donato. Intanto i rapporti tra Donato De Caprio e i Monti Lattari si incrinano. Il negozio è sempre affollato e Donato è un caso mediatico. Nel 2022 l’azienda gli chiede di non fare più video nel locale.

Donato allora prima si licenzia e poi apre un’attività sua con Steven Basalari, imprenditore di Brescia noto soprattutto per gestire la discoteca Number One. Buona parte del successo di Con Mollica o Senza si basa sul marketing su TikTok. Anche Basalari è attivo su TikTok, ultimamente con tanto di video dove mette in palio valigette di soldi in stile Mr. Beast.