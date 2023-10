In 600 per l’inaugurazione di “Donato con mollica o senza” a Milano: interviene la polizia per la troppa gente La polizia è dovuta intervenire durante l’inaugurazione della salumeria di Donato De Caprio a Milano: fuori dal locale “Con mollica o senza” si sono presentate almeno 600 persone. Gli agenti sono stati costretti a sospendere l’evento.

A cura di Giorgia Venturini

Donato De Caprio, il titolare della salumeria, e la folla che si è presentata venerdì 6 ottobre per l’inaugurazione

Gli agenti della Questura di Milano sono stati costretti a intervenire nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 6 ottobre durante l'inaugurazione in piazza Diaz a Milano del nuovo locale "Con mollica o senza", ovvero la salumeria napoletana famosa per i video su Tik Tok di Donato De Caprio e Steven Basalari. La polizia è dovuta intervenire per l'affollamento, soprattutto di giovani, che si è formato fuori dal locale: in tutto le persone ad attendere il loro turno per avere uno dei famosi panini gratis erano più di 600.

La Questura a Fanpage.it fa sapere che non si sono stati particolari problemi. Nessuna persona è rimasta ferita e non è stato necessario intervenire fermando qualcuno. L'intervento della polizia è stato quindi necessario esclusivamente per l'ordine pubblico visto la quantità di gente che ha richiamato questa inaugurazione. La folla a un certo punto è stata molta che è stato necessario sospendere l'evento: oggi sabato 7 ottobre invece l'ufficiale apertura del locale.

Perché è famoso il panino "Con mollica o senza" di De Caprio

Il successo della salumeria campana ora è anche a pochi passi dal Duomo di Milano. La specialità della gastronomia di Donato De Caprio, ovviamente, è il panino farcito "con mollica o senza". Ce ne è per tutti i gusti, imbottito di ingredienti di qualità e goloserie del Sud Italia come burrata, caciocavallo, mozzarella, pomodori e porchetta. Ma non solo. Per omaggiare l'ospitalità nella nuova città non poteva mancare infatti il panino Milano: crema di parmigiano reggiano, salame Milano e un tocco di Napoli con la mozzarella di bufala campana. Prezzo medio? Dagli 8 euro ai 12/13 euro per le preparazioni più impegnative. E non mancano i panini a edizione limitata.