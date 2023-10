Con Mollica o Senza apre domani a Milano: orari, menù e prezzi dei panini “Con Mollica o Senza” di Donato De Caprio sorgerà in piazza Diaz, a due passi dal Duomo. L’inaugurazione è prevista per venerdì 6 ottobre: dalle 18 ci sarà un buffet gratuito aperto a tutti.

Sbarca finalmente a Milano "Con Mollica o Senza", la salumeria star dei Quartieri Spagnoli di Napoli che conta quasi 4 milioni di seguaci su TikTok. Dove? Il locale meneghino, in tutto e per tutto simile alla casa madre partenopea, sorgerà a due passi dal Duomo e per la precisione in piazza Diaz: i battenti aprono dalle 18 di venerdì 6 ottobre, con un buffet gratuito per tutti i visitatori.

La specialità della gastronomia di Donato De Caprio, ovviamente, sarà il panino farcito "con mollica o senza". Street food declinato in tutte le maniere e per tutti i gusti, imbottito di ingredienti di qualità e goloserie del Sud Italia come burrata, caciocavallo, mozzarella, pomodori e porchetta. Ma non solo. Per omaggiare la città della Madonnina (che ospita la primissima apertura "fuori zona" di Donato De Caprio e del suo socio Steven Balasari), non poteva mancare infatti il panino Milano: crema di parmigiano reggiano, salame Milano e un tocco di Napoli con mozzarella di bufala campana.

Dove trovare Con Mollica o Senza a Milano e gli orari di apertura

Il locale gemello della salumeria napoletana di via Pignasecca aprirà in pieno centro a Milano, ovvero in piazza Diaz 1. Per venerdì 6 ottobre, primo giorno di apertura, la salumeria più famosa di TikTok "Con Mollica o Senza" accoglierà i suoi clienti dalle 18. Da sabato 7 ottobre, invece, sarà aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 22.

Menu e prezzi dei panini di Donato De Caprio

Tantissimi i panini in carta, disponibili anche d'asporto grazie alla piattaforma Deliveroo. Prezzo medio? Dagli 8 euro ai 12/13 euro per le preparazioni più impegnative, come i panini a tre strati o quelli in edizione limitata (l'ultimo, in ordine di tempo, quello dedicato allo scudetto del Napoli). Ecco le scelte più famose, osannate ormai dal pubblico (tra cui Bella Hadid):