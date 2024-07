video suggerito

Donato Con Mollica o Senza apre un nuovo locale a Milano: ecco dove e quando Dopo l’apertura del primo locale milanese in piazza Diaz (Duomo) Donato De Caprio e Steven Balasari di “Con Mollica o Senza” allestiscono un’altra vetrina in zona Loreto. Potrebbe trattarsi di un punto vendita dedicato unicamente all’asporto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Il negozio in viale Brianza a Milano (Instagram, Nolomilano) e Donato De Caprio

Da Napoli alla conquista di Milano. È inarrestabile la corsa di Donato De Caprio, il salumiere tiktoker più famoso d'Italia e fondatore della panineria Con Mollica o Senza. Dopo l'apertura di un locale nella centralissima piazza Diaz, dove all'inaugurazione si è reso necessario l'intervento della polizia per la presenza di oltre 700 aspiranti clienti, si aggiunge alla lista così anche un altro punto vendita meneghino: sarà in viale Brianza, tra piazzale Loreto e la stazione Centrale, dove una vetrina è già stata allestita con il celebre logo che raffigura i due imprenditori Donato De Caprio e Steven Balasari.

A lanciare l'indiscrezione è la pagina Instagram Nolomilano, che segnala a visitatori e residenti tutte le novità del quartiere a nord di piazzale Loreto. L'apertura, a quanto pare, sarebbe prevista tra circa un mese. Ma il risultato finale potrebbe essere ben lontano dalle solite aspettative. E non prevedere code chilometriche davanti al bancone, salumi e formaggi in bella vista, vetrine che grondano prelibatezze di ogni genere.

Dietro questa nuova apertura, come appreso da Fanpage.it, potrebbe esserci infatti una Dark Kitchen, ossia una cucina "nascosta" pensata unicamente per l'asporto. Un tipo di realtà ormai consolidata in città, ed esplosa naturalmente dopo il diffondersi del fenomeno del delivery.

Gli indizi che portano in questa direzione, del resto, ci sarebbero già tutti: le dimensioni del locale (non certo adatto ad accogliere la mole di persone solitamente richiamate dal nome di Con Mollica o Senza, ormai noto tra i turisti di tutto il mondo), la piccola finestra che affaccia sul marciapiede di viale Brianza, perfetta per la consegna dei prodotti ai pony express; la posizione stessa del locale che sorgerà presto su un'arteria della circonvallazione, punto nevralgico decisamente facile da raggiungere a piedi, sulle due ruote o in automobile.