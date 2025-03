video suggerito

Blitz di Ultima Generazione da Cracco in Galleria, la risposta dello chef stellato: "Pubblicità gratuita" "Non offriamo pasti sospesi ma tanta pubblicità gratuita. Gratuita solo per il momento", ha scritto Carlo Cracco dopo i blitz di Ultima Generazione nel suo ristorante, lasciando intendere una possibile azione legale contro i giovani in protesta.

Dopo i tre blitz di Ultima Generazione all'interno del ristorante Cracco in Galleria a Milano, è intervenuto direttamente il celebre chef sei stelle Michelin. "Per chi viene da noi, non offriamo pasti sospesi ma tanta pubblicità gratuita. Gratuita solo per il momento", ha fatto sapere attraverso una storia Instagram, pubblicata dopo che uno degli attivisti intervenuti nel locale ha denunciato di aver subito il furto dello smartphone da Cracco in persona. Una frase che lascia intendere una possibile azione legale contro i giovani in protesta da parte del titolare di Cracco in Galleria.

Tutto sarebbe accaduto ieri, intorno alle 13.30, durante l'ultima azione di protesta di Ultima Generazione: tre attiviste sono entrate nel ristorante di Carlo Cracco con una regolare prenotazione e hanno ordinato tre bicchieri di vino. Una delle ragazze, all'improvviso, è così salita su un tavolo, e ha srotolato un manifesto: "Mentre stavano spiegando la loro protesta", hanno raccontato gli organizzatori del blitz, "Carlo Cracco ha improvvisamente sottratto il cellulare di una di loro da dietro e si è allontanato. Alla sua richiesta di restituzione, lo chef ha risposto ‘Assolutamente no‘ e se ne è andato. Sconvolte, le ragazze si sono sedute per terra per venti minuti mentre i clienti venivano allontanati. La scena è stata surreale. Il telefono, un iPhone 6 del valore di circa 100 euro, è fondamentale per il lavoro dell'attivista".

Le tre ragazze, denunciate dalla polizia dopo l'incursione nel ristorante in Galleria, a loro volta hanno dichiarato di aver sporto denuncia per furto contro l'ex giudice di Masterchef. "Chiediamo solo che Cracco apra le porte del suo ristorante, ogni giovedì, offrendo pasti gratuiti a persone al di fuori della sua abituale clientela. La reazione di Cracco ci lascia sconcertati: un atteggiamento privo di empatia e che sfocia in puro bullismo".