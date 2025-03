Blitz di Ultima Generazione al ristorante di Cracco in Galleria: “Una cena costa come il nostro affitto” Blitz di Ultima Generazione intorno alle 14 di oggi mercoledì 19 marzo all’interno del ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. “Chiediamo a Carlo Cracco di offrire un pasto a chi ha bisogno, un giorno alla settimana” Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Blitz di Ultima Generazione intorno alle 14 di oggi, mercoledì 19 marzo, all'interno del ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele a Milano: qui alcuni manifestanti sono entrati all'interno del locale stellato e hanno esposto uno striscione. Sul posto, però, sono immediatamente intervenuti gli agenti della Digos e della polizia locale, che hanno fatto uscire i cinque attivisti.

"Un quarto dei lavoratori a Milano non riesce a fare la spesa e mangiare, mentre altre persone vivono nel lusso. Chiediamo a Carlo Cracco di offrire un pasto a chi ha bisogno un giorno alla settimana", hanno dichiarato i rappresentanti di Ultima Generazione, che si sono seduti in mezzo ai tanti passanti e agli ospiti del ristorante di Cracco.

"Dobbiamo alzare la voce, la bolla del privilegio non si vede. Il 57 per cento degli italiani fatica ad arrivare a fine mese. Non si tratta di persone ai margini della società, ma stiamo parlando di lavoratori, studenti, di genitori, genitori single, di pensionati che, nonostante anni di sacrifici, non riescono a far quadrare i conti. Siamo entrati in questo simbolo del lusso e dell'opulenza per ricordare che, al di fuori dei salotti dorati, c’è un Paese che lotta per sopravvivere; mentre c’è chi brinda con champagne e gusta antipasti da 50 euro l’uno".