Continuano le ordinazioni fasulle a Lodi: altre pizze a domicilio per la famiglia dell’ex fidanzata perseguitata La lista degli ordini assurdi si allunga con tre maxi pizze e la richiesta di soccorso stradale per furto di gomme. Dietro alla cornetta sempre la stessa persona: l’ex compagno 22enne di una donna di Lodi, tornata a casa dei genitori dopo una denuncia per maltrattamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Non si ferma l'azione persecutoria dello stalker lodigiano di 22 anni che ha ultimamente preso di mira la famiglia della ex fidanzata con ordini di cibo assurdi come ingenti quantità di pizza o sushi, fasulle richieste di servizi (tra cui un fabbro, un fiorista e le pompe funebri) non richiesti. Le ultime ordinazioni fake ad opera del giovane risalgono a mercoledì 3 luglio, ore 13 circa: tre maxi pizze, marinara, würstel e margherita, da consegnare "appena possibile".

"Mi ha contattato la piattaforma digitale, in questo caso Just Eat, che mi ha comunicato che l’ordine non era veritiero e aveva già provveduto a bloccare l’account", ha dichiarato a Il Cittadino il titolare della pizzeria coinvolta. L'ennesima ordinazione fasulla dopo oltre 50 pizze, 20 bottiglie di birra, decine di box di sushi recapitati a domicilio la sera di lunedì scorso 1 luglio. Ma non solo. Oltre al cibo, è recentemente arrivata alla famiglia anche la risposta a una richiesta di soccorso stradale per furto di gomme.

Dietro alla cornetta sempre la stessa persona: l’ex compagno di una donna di Lodi che, dopo una denuncia per violenze e maltrattamenti, era tornata a casa dei genitori. Non una goliardata, insomma, ma una vera e propria persecuzione portata avanti con un profilo falso che riporta la foto del padre della giovane vittima, così come suoi dati personali tra data di nascita, residenza e codice fiscale.