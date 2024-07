Fa arrivare 70 pizze, sushi e le pompe funebri a casa di una famiglia: il responsabile è un ex fidanzato

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Sarebbe un ex fidanzato di una delle figlie, il responsabile dell'ondata di ordini fasulli arrivati a una famiglia di Lodi. Le prime consegne sono avvenute lunedì 1 luglio: oltre cinquanta pizze, venti birre e tantissimo sushi senza che nessuno li avesse richiesti. Poi è è stata la volta di un fiorista e un fabbro. Un andirivieni di fattorini che ha irritato non solo la famiglia, ma anche i gestori di locali e negozi che si sono trovati a fare i conti con quella che sembrerebbe essere una vendetta.

La notizia è stata data dal quotidiano locale Il Cittadino di Lodi, che ha raccontato come ieri, mercoledì 3 luglio, sia arrivato anche un fabbro chiamato per riparare una porta blindata: gli era stato infatti comunicato che c'era qualcuno che non poteva uscire di casa. Una bugia. Così come nel caso del fiorista, che aveva una consegna. L'incubo però ha coinvolto non solo la piccola famiglia residente a Lodi, ma anche l'altra figlia della coppia che invece vive a Saronno (Varese).

Lei invece si è vista arrivare gli addetti di un'impresa di pompe funebri per farsi carico di un defunto, che in realtà non c'era. Il responsabile, come anticipato, sembrerebbe essere un ragazzo di 22 anni che da qualche giorno è l'ex fidanzato di una delle figlie.

Questo spiegherebbe come mai, il profilo con cui vengono fatti gli ordini abbia realmente la foto profilo del padre della ragazza e com'è possibile che corrisponda anche il codice fiscale. L'unica ipotesi è che fosse qualcuno che conoscesse bene la famiglia. L'incubo quindi potrebbe finalmente terminare. Certo è che il responsabile potrebbe rischiare una denuncia.