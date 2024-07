Vanno a cena al ristorante, ma non pagano il conto e poi picchiano il titolare e la compagna: arrestata famiglia

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di lunedì 8 luglio una famiglia ha organizzato una spedizione punitiva in un ristorante di Porlezza, comune che si trova in provincia di Como. Sulla base di quanto emerso fino a questo momento, i titolari del locale avevano chiesto ai tre di pagare il conto: madre, padre e figlia avevano infatti cenato un mese prima, ma non avevano saldato quanto consumato. Così dopo trenta giorni, si sono presentati sul luogo armati di bastoni. Avrebbero quindi picchiato il ristoratore.

Un mese fa un uomo di 49 anni, la moglie di 44 anni e la figlia di diciotto anni hanno cenato al ristorante La Giazzera. Una volta terminata la serata, hanno sostenuto di dover andare a prelevare i contanti. In realtà non sono mai tornati. Il titolare, una volta saputo cosa era accaduto nel suo locale, ha però subito capito di chi si trattasse. E probabilmente proprio per questo motivo, i tre hanno deciso di tornare e aggredirlo.

Si sono quindi presentati con tre bastoni e hanno picchiato il ristoratore e la compagna davanti a diversi clienti: solo un avventore ha cercato di difenderli rimanendo ferito a sua volta. La coppia è stata trasferita in ospedale ed è stata dimessa con una prognosi di venti giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Sono stati tutti portati in carcere perché accusati di lesioni aggravate in concorso. Sono stati inoltre denunciati per porto in luogo pubblico dei bastoni, le minacce rivolte ai gestori e la 18enne per il porto di un coltello che aveva in tasca.