Chi è Donato De Caprio, il salumiere dei panini “con mollica o senza” su TikTok La storia di Donato De Caprio, il salumiere tiktoker più famoso d’Italia, col suo motto “con mollica o senza?” che ha 3 milioni di followers.

A cura di Redazione Napoli

«Con mollica o senza?»: la semplicissima domanda del salumiere ‘specializzato' in marenne, ovvero le merende, i panini (meglio se sfilatini) dell'ora di pranzo, nelle sue mani è diventata un brand. Un marchio capace di cambiare la vita di Donato De Caprio, professione salumiere e da qualche mese anche imprenditore e brand del settore dello street food.

De Caprio, banconista addetto a salumi e latticini in un negozio chiamato "Ai Monti Lattari", nel mercato della Pignasecca, riprendendosi tutti i giorni con lo smartphone nel suo lavoro e pubblicando su TikTok due semplici azioni, ovvero la scelta del pane e della farcitura e la successiva composizione del panino, è diventato un trend. Ed è cresciuto sulla piattaforma cinese in maniera esponenziale, diventando in men che non si dica un influencer del settore food, uno dei più importanti a Napoli.

Una storia ‘normale', se non fosse per due colpi di scena: il primo è la rottura dell'accordo di lavoro con la salumeria e quindi un periodo momentaneo di disoccupazione; il secondo è la perdita del potente account TikTok da milioni di followers causa azioni non in linea con la policy del social cinese.

Leggi anche Al Palazzo Reale di Napoli giardinieri acrobati potano gli alberi ultracentenari

Recuperato l'account, Donato con l'aiuto di un imprenditore del Nord Italia, l'influencer Steven Basalari, proprietario della discoteca Number One di Brescia, ha aperto una sua salumeria proprio a pochi metri dal suo ex luogo di lavoro. E ha trovato il successo, con file di turisti e curiosi per provare l' "esperienza" del panino fatto dal salumiere tiktoker famoso che nel frattempo ha raggiunto e superato i 3 milioni di seguaci sul social cinese.

Oggi, 18 aprile, il dramma nella vita di Donato: la tragica morte della madre, uccisa per cause tutte ancora da appurare, in casa sua, a Pianura, periferia Occidentale di Napoli.