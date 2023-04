Il tiktoker Donato dopo l’omicidio della mamma torna al lavoro: “Le dedico un panino, ho tanta rabbia in corpo” Donato, l’imprenditore-salumiere-tiktoker dei panini torna dietro al bancone in via Pignasecca e davanti all’obiettivo dello smartphone per rivolgersi ai suoi followers. E dedicare il suo lavoro alla mamma uccisa.

Ryan Holiday, uno dei guru della manipolazione dei media, in un suo libro molto famoso definì i social «il mostro dei contenuti», fornaci da locomotive cui è necessario dare combustibile in ogni momento per farli continuare a funzionare. Non si può sottrarre a questa definizione nessuno che vi abbia a che fare e che sui social abbia costruito parte della sua identità e carriera lavorativa.

E così Donato De Caprio, il salumiere-imprenditore del "Con mollica o senza?" è dovuto tornare dietro al bancone e davanti alla telecamera del suo smartphone. Per smollicare panini e per riprendersi mentre ai suoi milioni di followers su TikTok spiega il suo stato d'animo. Donato 10 giorni fa ha perso la mamma, Rosa Gigante, uccisa in casa sua, a Pianura, periferia Ovest di Napoli.

I funerali ci sono stati due giorni fa e ora l'uomo è tornato nel negozio di via Pignasecca al lavoro. «Andiamo avanti, non è facile ma si deve fare», dice il tiktoker salumiere rivolgendosi a chi lo segue sul social cinese:

Questo primo video lo dedico alla mia mamma. E voglio dire a tutte le persone che hanno avuto una mancanza così importante, forza e coraggio. Andiamo avanti: non è facile ma si deve facile. Il panino che volevi tu mamma è stracciatella, mortadella e olive con le mandorle, lo faccio con tristezza e tanta rabbia.

Per il delitto è in carcere la vicina di casa della donna, Stefania Russolillo con gravi indizi di colpevolezza riconosciuti anche dal Gip che ha confermato la custodia cautelare. Di recente è stata effettuata l'autopsia sul corpo della vittima e nuovi elementi potrebbero arrivare dai successivi esami.