Sciame sismico nei Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.4 nella notte sveglia i cittadini A partire dalle 3.30 circa di questa notte, nei Campi Flegrei è in corso uno sciame sismico: l'evento di massima intensità alle 3.47 di magnitudo 2.4.

A cura di Valerio Papadia

Notte tribolata per i residenti nell'area del supervulcano dei Campi Flegrei: a partire dalle 3.30 circa, infatti, nella zona è in corso uno sciame sismico. L'evento di maggiore intensità si è verificato alle 3.47 di oggi, venerdì 26 aprile, e ha avuto una magnitudo di 2.4 della scala Richter. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione tra Pozzuoli e l'area Ovest di Napoli; in molti, infatti, sono stati svegliati dal terremoto.

"L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle locali 03:38 del 26/04/2024 (UTC 01:38 del 26/04/2024) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md = 2.4 ±0.3" ha fatto sapere, alle prime luci di questa mattina, il Comune di Pozzuoli sui suoi canali social.