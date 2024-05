video suggerito

Napoli, voto di scambio politico mafioso: 7 arresti. Blitz tra zona orientale, Torre del Greco e Cercola Arresti dei carabinieri e della DDA. L'operazione a Ponticelli-Barra-San Giovanni a Teduccio e Cercola. I pm: "Voti venduti a 20 e 30 euro"

A cura di Pierluigi Frattasi

Scambio elettorale politico mafioso a Napoli, scatta il blitz di carabinieri e Direzione Distrettuale Antimafia. Sono 7 gli arresti eseguiti questa mattina tra Ponticelli-Barra-San Giovanni a Teduccio e Cercola, dai carabinieri della compagnia di Torre Del Greco, in provincia di Napoli. I militari dell'Arma stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare (sei arresti in carcere e uno ai domiciliari) emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea a carico di 7 persone.

Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati di scambio elettorale politico-mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale e di detenzione e porto in luogo pubblico di armi, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare i clan Fusco-Ponticelli e De Micco-De Martino. Ulteriori dettagli saranno forniti durante una conferenza stampa convocata per questa mattina dal Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri.

Voti venduti a 20 e 30 euro

Le indagini, secondo le prime informazioni trapelate, sarebbero relative alle elezioni amministrative del maggio 2023. Nel caso di Cercola, piccolo comune alla porta orientale di Napoli, si tratterebbe della tornata del 14 e 15 maggio 2023 e del successivo ballottaggio del 25 e 26 maggio. I voti sarebbero stati venduti, secondo le ipotesi dei magistrati, a 30 euro al voto per la prima tornata elettorale e a 20 euro per il ballottaggio. Le indagini sono coordinate dai pm Henry John Woodcock e Stefano Capuano. Al vaglio degli investigatori vari presunti episodi di voto di scambio politico-mafioso, documentati nel comune vesuviano. Tra gli arrestati figurerebbero anche la figlia di un boss ergastolano, all'epoca dei fatti rappresentante di lista, una candidata legata da vincoli di parentela al clan De Micco, suo fratello, consigliere in una municipalità di Napoli, e anche loro padre.