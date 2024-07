video suggerito

Corteo Palestina sotto la Rai di Napoli, 5 mesi dopo la manifestazione arriva l’obbligo di firma per 4 manifestanti Obbligo di firma per alcuni partecipanti alla manifestazione pro-Palestina di cinque mesi fa a Napoli. Presidio degli attivisti fuori la Questura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Cinque mesi dopo la manifestazione pro-Palestina del 13 febbraio davanti alla sede Rai di Napoli, sfociata in tafferugli con le forze dell'ordine, arrivano i provvedimenti nei confronti di una serie di attivisti. Lo comunicano dal laboratorio Iskra, uno dei soggetti promotori delle manifestazioni: «Alle 6 di stamani la polizia è andata a casa di 4 compagni per notificare l'applicazione dell'obbligo di firma e contestare vari reati per la manifestazione in solidarietà al popolo palestinese del 13.02 di quest'anno fuori le sedi della RAI di Napoli.

Ancora una volta la repressione attacca chi si oppone al genocidio di un intero popolo per mano dell'entità sionista, chi lotta contro l'escalation bellica , il carovita , la disoccupazione».

Le persone oggetto dei provvedimenti sono stati condotti in Questura per la notifica delle misure restrittive. SìCobas, Iskra e disoccupati organizzati hanno disposto un presidio di protesta fuori la questura in via Medina.