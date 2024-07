video suggerito

A Napoli allarme per la banconota da 20 euro falsa, truffato anche il consigliere: "Quasi identica alle vere" La denuncia del consigliere comunale Paipais: "Difficili da riconoscere, ho segnalato alle autorità. Ai cittadini e turisti dico: 'State attenti'"

A cura di Pierluigi Frattasi

La banconota da 20 euro contraffatta

A Napoli è allarme per le banconote da 20 euro false. Sono diverse le segnalazioni che stanno arrivando da diversi quartieri della città. Banconote molto simili a quelle vere, dal colore alla consistenza, difficilissime da riconoscere, ma in realtà del tutto taroccate. Tra i cittadini che ne hanno fatto le spese c'è anche il consigliere comunale e avvocato Gennaro Demetrio Paipais, che ha deciso di sporgere denuncia per quanto accaduto.

L'episodio risale alla serata di sabato 20 luglio 2024, come racconta Paipais, che ha formalizzato la querela alle forze dell'ordine e presentato una segnalazione all'assessore alla Sicurezza Antonio De Iesu, all'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, e al Comandante della Polizia Locale, Ciro Esposito. Paipais si trovava al Molo Beverello, di rientro dalle isole del Golfo di Napoli, ed era diretto a Posillipo, quando ha deciso di ricorrere ad una corsa taxi. Non è chiaro al momento se si trattasse di un tassista abusivo. Mentre è bene precisare che anche il tassista potrebbe essere parte lesa in questa vicenda.

Il racconto del consigliere comunale

"Erano circa le ore 20,30 – racconta il consigliere comunale Paipais, nella sua ricostruzione – ho preso il taxi per andare dal molo beverello a via Petrarca. Giunto a destinazione, ho pagato con 50 euro e mi ha dato come resto 20 euro che poi sono risultati contraffatti". Non è escluso che anche il tassista possa essere stato vittima del raggiro, è bene ribadire, e aver ricevuto la 20 euro falsa in qualche altro modo e non essersene accorto, cedendola poi inconsapevolmente ad un cliente. Paipais ha voluto comunque accendere un riflettore sul fenomeno delle 20 euro false che stanno circolando in questi giorni in città e che potrebbero andare a danno di ignari cittadini e turisti. "Con la crisi attuale – commenta Paipais – 20 euro sono una cifra non irrisoria, motivo per il quale questo tipo di truffa è ancora più spregevole. Voglio avvertire tutti i cittadini a stare attenti e a controllare sempre le banconote ed ho avvisato per questo anche le forze dell'ordine affinché intervengano con controlli serrati".

Come riconoscere la banconota da 20 euro falsa

Come li ha riconosciuti il consigliere? "Si vedeva dal rettangolo argentato, anche la carta è leggermente più leggera – riprende Paipais – Tant'è che poi mi sono diretto al Supermercato Superò adiacente per chiedere se potessero verificarmi la banconota con le loro macchinette e la banconota è risultata falsa. A quel punto ho formalizzato la querela e la segnalazione alle istituzioni, affinché sia fatta piena luce su questa vicenda".