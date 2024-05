video suggerito

Voto inquinato a Napoli, Fdi sospende la richiesta di iscrizione di Sabino De Micco

A cura di Pierluigi Frattasi

La foto sui social dell'inaugurazione della sede di FdI alla VI Municipalità il 7 aprile 2024. Sabino De Micco è a destra

Fratelli d'Italia sospende la richiesta di iscrizione al partito di Sabino De Micco, consigliere della VI Municipalità San Giovanni, Barra e Ponticelli, che risulta tra i 7 arrestati in via cautelare nell'inchiesta della Procura di Napoli e della Direzione Distrettuale Antimafia sul voto inquinato a Cercola e nell'area Est del capoluogo partenopeo. De Micco alle elezioni Amministrative del 2021 a Napoli era stato eletto consigliere alla Municipalità, in rottura con Catello Maresca. Si era candidato come presidente in una lista autonoma dagli schieramenti principali.

Sarebbe poi divenuto riferimento di Forza Italia. Recentemente sarebbe passato con Fratelli d'Italia, partito del quale ad oggi, sulla pagina istituzionale della Municipalità VI, risulta capogruppo.

Fratelli d'Italia, in una nota del coordinamento cittadino di Fdi, scrive:

Apprendiamo da notizie di stampa che il sig. Sabino De Micco, consigliere della 6a Municipalità, sarebbe coinvolto in una inchiesta di voto di scambio politico mafioso. Lo stesso fu eletto come candidato presidente della lista "Progetto per Napoli – Prima Napoli Maresca Sindaco" nelle elezioni amministrative del 2021 e aveva da poco espresso la sua volontà di aderire a Fratelli d'Italia. Una volontà che ha avviato un procedimento che non si è ancora perfezionato e per il quale, al momento, non risulta ancora iscritto al nostro partito. Ciò nonostante, riponendo la massima fiducia nel lavoro della magistratura, abbiamo sospeso la sua richiesta di adesione e bloccata qualunque nomina all'interno della organizzazione.

A stretto giro, però, arriva la smentita di Catello Maresca, pm anti-camorra, candidato a sindaco di Napoli per il centrodestra nel 2021, oggi magistrato assegnato alla Commissione Bicamerale per le questioni Regionali:

In relazione alla nota stampa odierna di FDI che indica il sig Sabino Di Micco quale candidato presidente di una lista a me collegata per la VI municipalità per le elezioni amministrative del 2021, smentisco categoricamente la notizia in quanto assolutamente falsa. Il presidente indicato dalla lista Maresca nella VI Municipalità è stato l’avvocato Stefano Marzatico, professionista integerrimo e stimato. Le altre liste, compresa quella indicata come “Progetto per Napoli – Prima Napoli” fecero scelte politiche diverse, da me non condivise, indicando altri candidati a presidente. Oggi forse si comprendono meglio anche le ragioni che mi portarono a non condividere le proposte sui candidati presidente di alcune liste ed a scegliere altri candidati per le elezioni per le diverse municipalità”.

Il consigliere municipale passato da Fi a Fdi

Il passaggio di De Micco da Forza Italia a Fratelli d'Italia sarebbe avvenuto recentemente. La richiesta, inviata alla presidenza della Municipalità, risalirebbe al 4 aprile scorso. Un passaggio che De Micco spiega in un post sul suo profilo social con le seguenti parole:

La mia prima candidatura risale all’età di 18 anni e ho sempre avuto ideali liberali schierandomi sempre dalla stessa parte, anche se con “magliette diverse”. In tanti anni di politica, non sono mai stato così entusiasta, è stato davvero un passaggio maturato senza aver avuto nessun riferimento, come spesso accade, ma ho agito di cuore e non di pancia. Fratelli d’Italia è davvero il partito che più mi ha rappresentato e mi rappresenta, per questo sono ritornato a casa, contento di essere discepolo di Giorgia Meloni; colei che ha scritto la storia, il primo premier donna.

Il 7 aprile, quindi, ci sarebbe stata l'inaugurazione della sede FdI del circolo VI Municipalità, alla presenza, tra gli altri, di Marco Nonno, presidente FdI Napoli, Giorgio Longobardi, capogruppo al Comune, Giuseppe Nocerino, consigliere della città metropolitana, Luigi Rispoli, vice presidente vicario Fdi di Napoli, senatore Sergio Rastrelli, parlamentare Michele Schiano di Visconti, che, è bene precisare, non hanno alcun coinvolgimento nell'inchiesta, alla quale sono totalmente estranei. Un'iniziativa pubblica che viene ripresa in molte foto pubblicate su Facebook. De Micco scrive sui social: «Si parte da San Giovanni a Teduccio, si parte dal mio quartiere. Presto una sezione in ogni quartiere della Municipalità».