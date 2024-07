video suggerito

Meloni a Napoli il 15 luglio: c’è la firma del patto su Bagnoli. De Luca attacca: “Sono soldi della Campania” La Premier Giorgia Meloni lunedì 15 a Bagnoli per firmare il protocollo da 1,2 miliardi con Manfredi. De Luca: “Sono risorse Fsc tolte alla Campania”. Il piano viabilità del Comune con le strade chiuse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La premier Giorgia Meloni lunedì 15 luglio a Napoli per firmare il patto su Bagnoli da 1,2 miliardi con il sindaco Gaetano Manfredi. Si tratta, nello specifico, di un protocollo di intesa che il primo ministro italiano, rientrato oggi in Italia da Washington, dove ha partecipato al vertice Nato, siglerà con Manfredi, in qualità di commissario per il Sin di Bagnoli-Coroglio. I fondi, attinti dagli FSC della Campania, serviranno per fare le bonifiche dell'ex area Italsider e per gli altri interventi infrastrutturali previsti dal piano di riqualificazione dell'ex area industriale di Napoli ovest. Il patto sarà firmato all'Auditorium della Porta del Parco di Bagnoli, alle 11,30, in via Diocleziano.

L'ira di De Luca: "Sono soldi della Campania"

Ma il governatore Vincenzo De Luca non ci sta e dalla consueta diretta web del venerdì torna alla carica: "Non so cosa dirà l'onorevole Meloni lunedì. Spero che dica almeno grazie alla Regione Campania per il miliardo e 200 milioni impegnato per Bagnoli". Secondo il presidente della Giunta regionale, l'intervento "va finanziato. Si sono già persi due anni di tempo dalla nomina del commissario ad oggi. L'opera è assolutamente necessaria. Ma il problema era non togliere le risorse al Sud e utilizzare risorse nazionali. Invece, hanno deciso di togliere al Sud 1,2 miliardi dai sei miliardi attribuiti alla Campania dal Cipess".

Bagnoli blindata per la visita della Premier

Il quartiere di Bagnoli sarà blindato dalle forze dell'ordine per l'occasione. Il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico, che prevede la chiusura di alcune strade, come via Nuova Agnano, durante il passaggio del corteo presidenziale.

Di seguito l'ordinanza comunale che prevede:



Lunedì 15 luglio 2024 sarà presente, a Napoli, il Presidente del Consiglio dei Ministri per una visita istituzionale presso il complesso Porta del Parco sito in via Diocleziano, si è stabilito, pertanto, di istituire per il giorno 15 luglio 2024:

a) dalle ore 08:00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare in via Nuova Agnano, nel tratto compreso tra via Diocleziano e il passaggio a livello, nella corsia di marcia con direzione via Diocleziano

b) dalle ore 00:01 sino a cessate esigenze il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata e contestuale sospensione dei parcheggi liberi e a pagamento (strisce blu) in:

b.1) via Diocleziano, ambo i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra il civ. 416 e l’incrocio con via Nuova Agnano;

b.2) via Bagnoli, ambo i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Nuova Agnano e il civ. 490;

b.3) via Nuova Agnano, dall’incrocio con via Diocleziano all’intersezione con il passaggio a livello