Università Federico II di Napoli, dal 16 luglio via alle iscrizioni per le matricole La Federico II di Napoli anticipa le iscrizioni per le matricole: si parte dal 16 luglio, per gli anni successivi dal 1° settembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'Università Federico II di Napoli ha aperto le immatricolazioni a partire da martedì 16 luglio, anticipandosi così di oltre un mese e mezzo rispetto alla data tradizionale, fissata per il 1° settembre e che resta valida per le iscrizioni agli anni successivi al primo. La data per concludere le iscrizioni, invece, è quella del 31 ottobre ed è valida per tutti.

"Non cambiano le modalità di iscrizione per i corsi ad accesso libero, mentre per quanto riguarda i corsi di laurea a numero programmato, la procedura si differenzia in termini di procedura e scadenze secondo i regolamenti dei singoli bandi che verranno pubblicati", fa sapere l'ateneo, che festeggia gli 800 anni di vita proprio in questi mesi.

L'iscrizione viene gestita attraverso la piattaforma Segrepass, all’indirizzo on-line www.segrepass.unina.it. "Tutti gli stranieri che intendono iscriversi ad un corso di laurea della Federico II", fa sapere l'Ateneo, "devono invece contattare via mail le segreterie studenti. La "no tax area", ovvero il reddito entro il quale non si pagano tasse universitarie, è stato portato da 26 a 30mila euro, che verrà determinato attraverso il modulo Isee. Ma sono previste riduzioni anche per "gli studenti meritevoli la cui percentuale è calcolata sulla base dei crediti ottenuti durante l'anno accademico e per gli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea magistrale, avendo conseguito la triennale con 110 e lode, lo sconto sulle tasse è del 50 per cento. Stessa riduzione per chi si immatricola essendosi diplomato con 100 e lode".

Tasse che verranno pagate in tre rate: il 60% entro il 31 ottobre 2024, la seconda del 20% entro il 28 febbraio 2025; la terza e ultima, con cui si versa il restante 20% dell'importo, entro il 30 aprile 2025. Tutte le informazioni relative all'anno accademico 2024/2025 sono reperibili agli indirizzi internet dell'Ateneo.