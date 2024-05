video suggerito

Terremoto nei Campi Flegrei, più di 10 scosse a partire da questa notte: sciame sismico in atto A partire dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 1 maggio, nei Campi Flegrei è cominciato uno sciame sismico: oltre 10 le scosse di terremoto registrate finora, la più forte delle quali di magnitudo 2.4. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un altro sciame sismico è in corso nei Campi Flegrei. A partire dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 1 maggio, e fino a questa mattina, sono già più di 10 le scosse di terremoto che si sono registrate nell'area della caldera del supervulcano. L'evento sismico più rilevante si è registrato alle ore 1.23 e ha avuto una magnitudo di 2.4 della scala Richter; poco dopo la mezzanotte, invece, si è registrata una scossa di magnitudo 1.7, mentre alle 3.56 c'è stata una scossa di magnitudo 1.4. Questi eventi più intensi, ma anche altre scosse con una magnitudo minore, ma verificatesi a una profondità esigua, sono state distintamente avvertiti dalla popolazione, soprattutto nell'area di Pozzuoli.

L'amministrazione della città flegrea, che tiene costantemente aggiornati i cittadini anche sul fenomeno del bradisismo, ha comunicato questa notte sui propri canali social l'inizio dello sciame sismico. "L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 00:01 del 01.05.2024 (UTC 22:01 del 30/04/2024) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 10 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=2.4±0.3" scrive il Comune di Pozzuoli.