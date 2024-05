Merce dei supermercati per terra, crepe nelle case, fughe di gas: i danni del bradisismo a Napoli È ancora in corso la conta dei danni provocati dalle scosse di terremoto registrate in serata nel Napoletano con epicentro nei Campi Flegrei. Merce caduta dagli scaffali nei supermercati a Pozzuoli, crepe nelle case e fughe di gas in via Diocleziano a Napoli mentre la terra continua a tremare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

I danni nel supermercato Conad di Pozzuoli

Dopo le 4 forti scosse di terremoto che hanno fatto tremare la terra nel Napoletano, sono stati diversi i danni registrati dai residenti e dai soccorritori intervenuti su richiesta dei cittadini. L'epicentro delle scosse di terremoto di magnitudo 3.5, 4.4, 3.9 e 3.1è stato localizzato nei Campi Flregrei. La violenza del sisma ha causato una serie di problemi e di crolli anche a Pozzuoli e a Napoli con piatti e bicchieri rotti in alcune abitazioni.

Stando alle prime informazioni disponibili, la profondità del sisma è di un solo chilometro e per questo è stata molto sentita dalla popolazione. Nel giro di sei minuti la zona del Napoletano è stata vittima di circa 4 scosse, la prima registrata alle 19.51.

Mentre molte persone si apprestano a trascorrere la notte fuori o in auto, arrivano dall'hinterland di Napoli e Pozzuoli le prime immagini di quanto provocato dagli eventi tellurici. A Pozzuoli sono state riscontrate crepe nei muri degli appartamenti e danni ai cornicioni. Colpite anche le attività commerciali come negozi e supermercati.

Fuga di gas in via Diocleziano e merce a terra nella Conad di Pozzuoli

In strada, come visibile dalle foto di Fanpage.it, vi sono cornicioni crollati e pezzi di intonaco. Sono diventate virali le immagini scattate nel supermercato Conad di Pozzuoli poco dopo le scosse di terremoto. Nei video pubblicati online è possibile vedere la merce caduta a terra dagli scaffali, con confezioni rotte e mensole danneggiate.

Lo sciame sismico ha provocato danni anche più gravi nel Napoletano: in via Diocleziano, infatti, i soccorritori sono stati allertati per una fuga di gas in un'abitazione. Il bilancio resta però ancora provvisorio e la terra sta continuando a tremare in molti comuni dell'hinterland partenopeo, nella zona vesuviana e nei pressi della Solfatara. Il secondo evento tellurico della serata è stato avvertito anche sull'isola di Procida.