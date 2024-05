video suggerito

Lieve scossa di terremoto oggi alla Solfatara dei Campi Flegrei, avvertita dai residenti in zona alle 12.10 Bradisismo Campi flegrei: scossa magnitudo 1,3 in zona Solfatara, dopo una giornata di relativa calma ieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Una scossa di terremoto, seppur distintamente avvertita dai residenti, si è verificata alle ore 12.10 di oggi, sabato 4 maggio, ai Campi Flegrei. L'epicentro è nella zona della Solfatara, nella zona della necropoli romana del Ponte Copin, meglio noto come "ponte azzurro". La magnitudo stimata dall'Ingv che ha sensori proprio all'interno della Solfatara è 1,3 scala Richter.

Sul gruppo Facebook "Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei", diventato riferimento in questa fase che ormai dura da 3 anni, di bradisismo nell'area della caldera vulcanica, utenti riferiscono di averla avvertita in zona puteolana, in via Campana, ad Agnano, in via Pisciarelli.