I funerali di Rosa, la madre del tikoker Donato uccisa a Pianura. Perizia psichiatrica per l’accusa del delitto Oggi a Pianura i funerali di Rosa Gigante, la donna uccisa in casa a Pianura. Per il delitto fermata la vicina di casa che sarà sottoposta a perizia psichiatrica.

A cura di Redazione Napoli

Si sono tenuti a Pianura, periferia Ovest di Napoli, nella chiesa di San Giorgio Martire, i funerali di Rosa Gigante, "Rusella", 72 anni, uccisa a Pianura il 18 aprile scorso in circostanze ancora da appurare del tutto. Per il delitto è in carcere la vicina di casa della donna, Stefania Russolillo con gravi indizi di colpevolezza riconosciuti anche dal Gip che ha confermato la custodia cautelare.

L'anziana, ipovedente, è stata ammazzata in casa; il delitto ha suscitato clamore in città anche perché la donna era madre di Donato De Caprio, imprenditore, titolare della salumeria "Con mollica o senza?", star di TikTok. Molte le persone del quartiere presenti all'addio alla donna, fra gli amici di Donato il popolare pizzaiolo Errico Porzio, la cui attività commerciale storica è proprio ubicata nel quartiere dell'area occidentale.

Le indagini stanno procedendo: dopo l'autopsia sul corpo della vittima, dirimente per comprendere l'esatta dinamica della morte, disposta la perizia psichiatrica sull'accusata, così come da richiesta del giudice per le indagini preliminari. L'avvocato della famiglia Gigante-Di Caprio, Hilarry Sedu, ha ribadito: «Ci sono ancora tanti aspetti da chiarire; speriamo che in sede processuale emerga la verità».