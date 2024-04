video suggerito

Spari a Ponticelli, un 52enne ferito alle gambe mentre era in strada con la moglie Un 52enne ferito da due colpi di pistola a Ponticelli mentre era in strada con la moglie: è in ospedale. E nella notte altri spari a Torre Annunziata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Agguato a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli: ieri sera, un uomo di 52 anni è stato ferito alle gambe da uno sconosciuto, che gli si è avvicinato ed ha esploso due colpi di pistola. L'uomo è ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sulla vicenda indaga ora la polizia. Nessuna conseguenza per la moglie, che in quel momento era con lui, a parte il comprensibile spavento. Già recuperati i due bossoli calibro 7,65 sul luogo della vicenda: la versione dell'uomo è comunque al vaglio degli inquirenti.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, si trovava assieme alla moglie sui gradini di un centro multiservizi del quartiere di Ponticelli, quando un uomo a piedi, da solo e con il volto coperto, senza dire alcuna parola avrebbe estratto una pistola sparando due colpi e ferendolo alle gambe. L'uomo è stato portato così all'ospedale di Villa Betania, dove è ricoverato in Ortopedia, in attesa di essere operato. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni vengono comunque monitorate costantemente dai medici. Recuperati i due bossoli calibro 7,65 sul luogo dove sarebbe avvenuto l'agguato. Polizia al lavoro per ricostruire la vicenda.

Nella notte spari anche a Torre Annunziata

Nella notte, altra sparatoria stavolta in provincia, a Torre Annunziata: qui i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti in via Castello per l'esplosione di un colpo d'arma da fuoco. Il proiettile ha centrato uno dei locali di un'abitazione al primo piano di uno dei palazzi in strada. Non ci sono feriti, ma i militari dell'Arma indagano su chi abbia esploso il proiettile e soprattutto sul perché.