Uomo ferito con 4 colpi di pistola dopo una lite in strada a Giugliano: fermato un 61enne incensurato L'agguato si è verificato nel pomeriggio di venerdì 13 giugno in strada a Giugliano: i carabinieri hanno fermato un 61enne per tentato omicidio. Il ferito, 49 anni, è stato colpito al petto, allo stomaco e agli arti.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Svolta nell'agguato avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 13 giugno a Giugliano, nella provincia di Napoli, dove un uomo di 49 anni è stato ferito con 4 colpi di pistola in strada: i carabinieri della locale compagnia, su disposizione della Procura di Napoli Nord, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo di 61 anni, incensurato, gravemente indiziato di tentato omicidio e porto di arma clandestina.

Il 49enne colpito al petto, stomaco e agli arti

I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, grazie alle indagini scaturite in seguito all'evento delittuoso, hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto. Venerdì scorso, in via Oasi del Sacro Cuore, tra il 49enne e il 61enne c'è stato un litigio in strada per futili motivi. Il 61enne, dopo aver preso una pistola con matricola abrasa, è tornato sul posto e ha esploso 4 colpi all'indirizzo del 49enne, che è stato ferito al petto, allo stomaco, alla gamba e al piede.

Il 61enne arrestato a Napoli

Mentre il 49enne veniva soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuliano, il 61enne si dava alla fuga, rendendosi irreperibile. Grazie all'attività investigativa, nella serata successiva, il 14 giugno, i militari dell'Arma lo hanno rintracciato a Napoli, nell'abitazione di un'anziana parente, ignara di quanto accaduto; l'arma che sarebbe stata utilizzata per l'agguato è stata inoltre recuperata, nascosta all'interno di un box auto. Il 61enne è stato pertanto sottoposto a fermo e portato nel carcere di Poggioreale, in attesa della convalida.