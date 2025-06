video suggerito

Agguato a Giugliano, 49enne ferito con tre colpi di pistola: portato d'urgenza in ospedale L'agguato si è verificato intorno alle ore 20 a Giugliano, nella provincia di Napoli: il 49enne è stato portato d'urgenza in ospedale, in osservazione. Indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Agguato per strada, in pieno giorno, a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli: un uomo di 49 anni – la cui identità non è ancora nota – è stato ferito a colpi di pistola. Da quanto si apprende, il 49enne è stato ferito mentre si trovava in via Oasi del Sacro Cuore: stando a una prima ricostruzione, l'uomo è stato colpito da almeno tre colpi di pistola; soccorso dai sanitari del 118, il 49enne è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano. L'uomo è tenuto sotto osservazione, ma da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, dopo la segnalazione di una persona ferita, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le opportune indagini per ricostruire con precisione la dinamica e la matrice dell'agguato, i cui contorni sono ancora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni, l'aggressore, dopo aver esploso i colpi d'arma da fuoco, si sarebbe allontanato a piedi; i militari dell'Arma sono sulle sue tracce.