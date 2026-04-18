Tredicenni con le pistole sugli scogli del Lungomare di Napoli, fermati e portati in commissariato

Tre ragazzini 13enni prendono il sole sul Lungomare di Napoli con le pistole nei pantaloncini. Una situazione che terrorizza gli altri bagnanti. Sul posto arrivano polizia locale e polizia di Stato che fermano i minorenni e li portano in commissariato. L'episodio è accaduto questa mattina, sabato 18 aprile, a quanto apprende Fanpage.it, sugli scogli di via Nazario Sauro, proprio all'altezza della rotonda dove si trova la statua di Umberto I. Il litorale partenopeo era affollatissimo, complice anche la bella giornata di sole.

Ragazzini armati sugli scogli, panico tra i passanti

Alcuni passanti si accorgono di queste armi e si spaventano. Vengono allertati gli agenti della Polizia Locale in servizio sul Lungomare. I caschi bianchi intervengono immediatamente. Si appostano e riescono a confermare la presenza di questi oggetti, che sembrano pistole, nascosti nei pantaloncini dei tredicenni. Non c'è tempo da perdere.

Considerata la presenza di tantissime famiglie con bimbi anche piccoli, vengono allertate la Unità Operativa di Chiaia e la Centrale Operativa del Comando della Polizia Locale per ulteriore assistenza. Obiettivo: mettere in sicurezza l'area, nella massima tutela dei cittadini. Sul posto arrivano i rinforzi, con una pattuglia della polizia locale e contemporaneamente anche un'altra pattuglia della Polizia di Stato. Quando sopraggiungono, le forze dell'ordine si avvicinano con circospezione ai 13enni, fermano i ragazzi e verificano che effettivamente hanno delle pistole. Si accerta che i tre hanno circa 13 anni. A questo punto, le armi vengono sequestrate e i tre ragazzini sono accompagnati al commissariato di Polizia San Ferdinando, dove si sta valutando se le pistole siano vere e si sta procedendo agli atti conseguenziali.