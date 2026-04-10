Minorenne gambizzato in piazza Carolina a Napoli: fermato un 19enne

Piazza Carolina

È stato sottoposto a fermo nella notte un ragazzo di 19 anni, ritenuto responsabile di aver ferito a colpi di pistola un ragazzo di 16 anni in piazza Carolina, nel cuore di Napoli, lo scorso 1° aprile. Nei confronti del 19enne, gli agenti della Polizia di Stato, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto per lesioni personali e porto di armi in luogo pubblico, reati aggravati dal metodo mafioso.

Il 16enne colpito con la pistola in testa e poi ferito con proiettili alle gambe

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che si sono avvalsi anche delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso i momenti dell'aggressione, lo scorso 1° aprile il 19enne è arrivato in piazza Carolina a bordo di uno scooter guidato da un soggetto al momento ancora ignoto. Una volta sul posto, l'indagato si è avvicinato al 16enne e, dopo averlo colpito alla testa con il calcio della pistola, gli ha sparato a entrambe le gambe.

Ancora da ricostruire il movente. Il 16enne si stava intrattenendo in piazza con alcuni amici quando si è verificata l'aggressione, che è stata improvvisa e fulminea; probabilmente, il minorenne è stato aggredito per uno sguardo di troppo. Il 16enne, per fortuna, non ha riportato ferite gravi.