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Rapina alle Poste a Qualiano, fermato un 19enne dai carabinieri: si cerca il complice

I carabinieri sono risaliti a lui incrociando le telecamere di più comuni dell’area nord di Napoli, risalendo al luogo dove si era cambiato assieme al complice.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Immagine di repertorio
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Un ragazzo di 19 anni è stato fermato dai carabinieri della Sezione Operativa di Giugliano in Campania: si tratta di un giovane incensurato, gravemente indiziato per la rapina commessa il 27 aprile scorso nell'Ufficio Postale di Qualiano, nel Napoletano. Il giovane è ora in carcere in attesa dell'udienza di convalida: dovrà rispondere di rapina aggravata, mentre si indaga per identificare il complice.

Gli inquirenti sono arrivati a lui grazie ai filmati di videosorveglianza acquisiti da più comuni dell'area nord di Napoli: un lavoro certosino che ha permesso di identificare il giovane che, assieme al complice, avrebbe commesso il colpo, risalendo anche al luogo in cui lui e il complice si erano travisati prima della rapina. Proprio in quel posto, sono stati rinvenuti e sequestrati parte degli indumenti utilizzati durante la rapina e il taglierino impiegato come arma. Nella perquisizione domiciliari, trovati altri taglierini dello stesso tipo e una pistola a salve, senza tappo rosso e carica con cinque colpi. Portato in carcere, si cerca ora il complice: per il 19enne, l'accusa è di rapina aggravata, ed attende ora l'udienza di convalida.

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