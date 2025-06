video suggerito

Spari davanti alla discoteca, ferito buttafuori a Pontecagnano Faiano Un addetto alla sicurezza è stato ferito alla spalla da un proiettile nella notte davanti ad una discoteca del Salernitano; acquisite le registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un addetto alla sicurezza di una discoteca di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, è stato ferito alla spalla da un proiettile mentre era al lavoro; trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Battipaglia, che hanno effettuato i sopralluoghi davanti all'attività e raccolto alcune testimonianze. L'episodio è avvenuto nella notte scorsa, tra sabato e domenica, intorno alle 4.30 del mattino.

La dinamica resta al momento da definire, così come le motivazioni: non è infatti chiaro se ci sia stata una discussione sul momento o se l'uomo sia stato raggiunto da qualcuno che avrebbe direttamente aperto il fuoco. I colpi esplosi sarebbero stati diversi, solo uno di questi avrebbe raggiunto il buttafuori, ferendolo alla spalla; il proiettile non ha leso organi vitali. Per i soccorsi sono intervenuti i sanitari del 118, subito ripartiti a sirene spiegate verso Salerno; in ospedale l'uomo è stato medicato e sottoposto agli accertamenti diagnostici del caso che avrebbero escluso conseguenze di rilievo.

Nel corso delle indagini i carabinieri hanno acquisito anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, dalle quali sarebbero state ricavate informazioni sul raid ed elementi preziosi per individuare i responsabili; sarebbero stati individuati due sospettati, la cui posizione ora sarebbe al vaglio degli inquirenti.