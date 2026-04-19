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Spari a Mugnano, ferito un 30enne incensurato: il video dell’agguato

A diffondere la notizia e il video è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha dichiarato: “Non possiamo permettere che episodi del genere diventino normalità”.
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A cura di Valerio Papadia
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Spari in pieno giorno a Mugnano, nella provincia di Napoli: un uomo di 30 anni, incensurato, è stato ferito a colpi di pistola. L'episodio si è verificato lo scorso 16 aprile, ma a renderlo noto soltanto nelle scorse ore è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che sui suoi canali social ha pubblicato anche il video dell'agguato. "Immagini agghiaccianti. Governo rinforzi organici forze dell’ordine invece di chiudere caserme e commissariati" ha dichiarato il deputato. "Sparare in pieno giorno, tra la gente, è un segnale di totale spregio per la vita umana e per le regole. Non possiamo accettare che interi territori siano ostaggio della violenza e della criminalità" ha dichiarato ancora Borrelli a corredo delle immagini.

Il video mostra un uomo scendere da un'auto e avvicinarsi ad altri due individui fermi vicino a una motocicletta. Uno dei due appoggiati alla motocicletta estrae una pistola e inizia a sparare contro l'uomo che si stava avvicinando, inseguendolo fino a quando questi non riesce a risalire in auto. I due individui, poi, salgono in sella alla moto e si allontanano.

"È necessario un intervento deciso e immediato per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e garantire sicurezza ai cittadini. Chi spara per strada deve essere individuato e assicurato alla giustizia senza esitazioni. Non possiamo permettere che episodi del genere diventino normalità. Da tempo chiediamo al governo più uomini e donne delle forze dell’ordine, per presidiare le nostre città, e più mezzi per combattere la criminalità, ma invece, fino ad oggi, abbiamo soltanto assistito alla chiusura di caserme e commissariati" ha concluso il deputato.

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