“Per giocare qui pagate 2 euro”, abusivo pretende soldi dai bambini nel campetto pubblico

Si occupa lui della manutenzione e, quindi, chi vuole giocare nei campetti deve pagare due euro perché ha delle spese da sostenere. Sarebbe questa la risposta che si sono sentiti dare alcuni genitori di Ponticelli, Napoli Est, quando hanno chiesto spiegazioni ad un uomo che aveva preteso soldi dai loro bambini per permettere l'accesso nella struttura comunale del rione Santa Rosa. Vicenda paradossale perché, a quanto pare, il sedicente custode non è un impiegato comunale: si tratterebbe di un abusivo che avrebbe "preso possesso" del campetto.

I genitori hanno raccontato la situazione al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha rilanciato la storia sui suoi profili social:

I nostri figli abitualmente andavano a giocare in quei campetti fino a quando hanno iniziato a chiedere due euro per andare a giocare. Insospettiti dall’insolita richiesta abbiamo deciso di andare da questo signore per chiedere spiegazioni. Ci è stato risposto che ai campetti pensava lui, aveva delle spese per la manutenzione e per questo bisognava pagarlo. Ma non è stato in grado di spiegare in base a quale titolo svolgesse questa attività. Vogliamo sia fatta chiarezza al più presto per sottrarre i nostri figli da questa fastidiosa estorsione.