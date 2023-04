Napoli, donna trovata morta nella sua abitazione a Pianura Una donna di 73 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Pianura, periferia occidentale di Napoli. Sul posto la Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Il corpo senza vita di una donna di 73 anni, Rosa Gigante, è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi in un appartamento di via Vicinale Sant'Aniello, quartiere Pianura, periferia Ovest di Napoli. Sul posto i poliziotti del commissariato locale e quelli della Squadra Mobile della Questura. Al momento le cause del decesso non sono state rese note.

A quanto apprende Fanpage.it all'arrivo dei sanitari del 118 ci sarebbero stati momenti concitati coi familiari della donna.