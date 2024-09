Fiaccolata ai Quartieri Spagnoli per Chiara Jaconis, la turista padovana morta a Napoli

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto Luca Leva / Fanpage.it

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi mercoledì 18 settembre la fiaccolata in memoria di Chiara Jaconis, la turista padovana morta a Napoli dopo essere stata colpita da un oggetto alla testa mentre passeggiava con il fidanzato ai Quartieri Spagnoli. In tanti si sono radunati all'incrocio tra via Santa Teresella agli Spagnoli e via Sant'Anna di Palazzo, dove è avvenuta la tragedia. Presenti anche il padre e la sorella di Chiara, arrivati dal Veneto poco dopo l'incidente avvenuto nel cuore dei Quartieri Spagnoli, mentre la ragazza lottava in condizioni disperate all'Ospedale del Mare dove era stata portata già gravissima.

"Non dimenticheremo il dono della tua vita", recita una targa che i residenti hanno voluto consegnare alla famiglia della giovane, "Noi ti nominiamo angelo custode dei Quartieri Spagnoli". All'esterno, fiori, cuori, e foto della ragazza, la cui tragedia ha profondamente segnato un'intero quartiere, che fin dal primo momento si è stretto attorno alla famiglia. Tra i bigliettini, anche tanti "Scusaci", ma anche "La comunità e il popolo dei Quartieri sono sconvolti dalla tragedia ed è vicina con tutto il suo cuore e il suo affetto alla famiglia", "Chiara figlia di Napoli", "Chiara angelo bello, riposa in pace, chiediamo scusa noi dei Quartieri Spagnoli". Il padre di Chiara ha poi ringraziato il Comune di Napoli e il quartiere, dicendo che "questa cosa poteva succede ovunque, ma quello che sta succedendo adesso poteva succedere solo qui", aggiungendo che proprio a marzo era passato in quelle strade con la moglie, e che ne era rimasto talmente colpito da consigliare lui stesso alla figlia di passare qualche giorno a Napoli.