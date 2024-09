video suggerito

Morte di Chiara Jaconis a Napoli, la statuetta che ha ucciso la turista forse fatta cadere da bambini Inchiesta sulla morte di Chiara Jaconis ai Quartieri Spagnoli, l’ipotesi degli inquirenti: forse la statuina fatte cadere da minorenni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

456 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte di Chiara Jaconis a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al momento sbagliato, posto sbagliato e in una situazione assurda: una statuina di roccia, pesantissima, caduta dal terzo piano di un balcone e forse – è una possibilità sulla quale lavorano gli inquirenti – fatta cadere da bambini (uno o più d'uno, non è dato sapere). Dunque l'inchiesta per omicidio colposo si troverebbe dinanzi a persone non imputabili.

È questo che potrebbe spiegare il dramma che ha portato alla morte Chiara Jaconis, la 30enne turista di Padova morta a seguito della caduta del pesante oggetto, mentre passeggiava col fidanzato ai Quartieri Spagnoli. Gli investigatori, che sono al lavoro per fare luce sulle cause della morte della giovane, hanno individuato l'abitazione dalla quale la statuetta è precipitata e dove, oltre ai bimbi, c'erano anche degli adulti. Al momento il reato ipotizzato è omicidio colposo.

Fiori e manifesti ai Quartieri Spagnoli per Chiara Jaconis

Il dolore dei Quartieri Spagnoli per la morte di Chiara Jaconis, colpita da un grosso oggetto volato giù da un balcone domenica scorsa, si estrinseca in mazzi di fiori , bigliettini, santini e lumini votivi in via Santa Teresella agli Spagnoli, lì dove c'è stato il dramma. «Scusaci» si legge in un biglietto. Ieri sono comparsi anche: «La comunità e il popolo dei Quartieri sono sconvolti dalla tragedia ed è vicina con tutto il suo cuore e il suo affetto alla famiglia» è il testo. Per stasera alle ore 19 è stato organizzato un momento di commemorazione – qualcuno dice una fiaccolata – in zona. Alcuni biglietti manifestano con molta intensità il lutto per la morte della turista 30enne di Padova: «Chiara figlia di Napoli»; «Chiara angelo bello, riposa in pace, chiediamo scusa noi dei Quartieri Spagnoli».

Leggi anche Chi era Chiara Jaconis, la turista morta ai Quartieri Spagnoli di Napoli colpita da una statuina