C'è un video che riprende la tragedia di Chiara Jaconis, la turista morta a Napoli, colpita da una statuina In un video, un filmato di sorveglianza privato, si vedono i due ragazzi che percorrono i vicoli dei Quartieri Spagnoli. Sono gli attimi prima della tragedia.

A cura di Redazione Napoli

Che il video (o più video) ci fossero era ovvio. Vicoli stretti come quelli dei Quartieri Spagnoli di Napoli sono oggi riempiti di telecamere private perché ad ogni angolo c'è un B&b, un ristorantino, una pizzeria, un bar o una casa vacanza. Dunque gli inquirenti erano quasi certi che prima o poi sarebbero saltati fuori filmati che avrebbero ripreso gli ultimi momenti di vita di Chiara Jaconis.

Chiara, 30 anni, padovana residente a Parigi, era col fidanzato Livio a Napoli in vacanza. È stata colpita mortalmente da una grossa statuina in pietra volata giù da un balcone, da una distanza di una decina di metri. Dopo giorni di lotta per la vita in ospedale, la ragazza è morta. Uno di questi filmati, poco meno di un minuto, riprende dall'angolatura di Sant'Anna di Palazzo, il percorso dei due ragazzi, trolley e borse in mano, ai Quartieri.

C'è una parte finale di video – che abbiamo tagliato da questo filmato – nella quale Chiara è all'incrocio con via Santa Teresella agli Spagnoli e accade il dramma. Il pesante oggetto scuro, forse un diffusore per ambienti in onice, le cade in testa col violenza e le causa danni irrecuperabili che purtroppo la condurranno alla morte. Il giovane si inginocchia e le pratica i primi soccorsi, chiede aiuto e si forma un nugolo di persone intorno. Il resto, purtroppo, è storia nota.

Gli inquirenti hanno individuato intanto l'appartamento al terzo piano di uno stabile dei Quartieri Spagnoli dalla quale è precipitata la statuetta, hanno ricostruito la dinamica. Ora c'è da capire chi è stato. Nel palazzo abitano anche dei bambini e si sta indagando anche su questa direttrice. «Mi auguro si faccia chiarezza ma nulla riporterà in vita questa ragazza» ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.