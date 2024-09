video suggerito

La statuetta che ha ucciso Chiara Jaconis forse lanciata per errore dal terzo piano Individuato l’appartamento da cui è precipitato l’oggetto che ha ferito mortalmente la turista padovana; potrebbe essere stato lanciato per errore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'oggetto che ha colpito alla testa Chiara Jaconis ai Quartieri Spagnoli potrebbe non essere caduto perché scivolato o per un colpo di vento, ma potrebbe essere stato lanciato per errore dalla finestra. È l'ipotesi su cui sta lavorando la Polizia di Stato, nell'indagine coordinata dalla Procura di Napoli che ha come ipotesi di reato l'omicidio colposo. Al momento nel fascicolo non ci sono indagati. La ragazza, ferita gravemente domenica pomeriggio, è deceduta stamattina nell'"Ospedale del Mare", dove era ricoverata da domenica sera in gravissime condizioni.

La trentenne padovana, residente a Parigi, che aveva scelto di passare un weekend a Napoli col fidanzato per festeggiare il trentesimo compleanno, è stata colpita alla testa mentre stava passeggiando col compagno in via Sant'Anna di Palazzo, all'altezza dell'incrocio con via Santa Teresella degli Spagnoli. Trasportata prima al Pellegrini, è stata in serata trasferita all'Ospedale del Mare, dove è stata operata. Nella notte scorsa le sue condizioni di salute, già critiche, sono peggiorate fino al decesso, avvenuto alle 10.45 di oggi, 17 settembre.

L'oggetto sarebbe una statua etnica di circa due chili raffigurante una divinità pagana, non sarebbe quindi un vaso e non sarebbe stato in posizione precaria sul balcone; secondo la Polizia sarebbe precipitato da un appartamento al terzo piano del palazzo davanti a cui Chiara Jaconis è stata colpita; nella caduta, da oltre dieci metri di altezza, avrebbe colpito il balcone sottostante, rompendosi, e uno dei frammenti avrebbe centrato la ragazza alla testa. Nell'abitazione al momento erano presenti diverse persone, tra cui anche alcuni minori.