È morta Chiara Jaconis, la turista colpita a Napoli da un vaso caduto ai Quartieri Spagnoli La giovane di Padova, 30 anni, era stata colpita domenica alla testa da un grosso vaso mentre era in visita ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Chiara Jaconis, la vittima

È morta oggi Chiara Jaconis, 30 anni, di Padova, ma residente a Parigi, gravemente ferita domenica 15 settembre, ai Quartieri Spagnoli, colpita alla testa da un vaso caduto da un balcone. La ragazza, immediatamente soccorsa, era stata portata prima all'ospedale dei Pellegrini nella Pignasecca, successivamente è stata trasferita all'Ospedale del Mare di Ponticelli e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. Situazione fin da subito disperata, purtroppo nella mattinata di martedì 17 settembre il suo cuore ha smesso di battere. Nelle prossime ore saranno resi noti giorno e ora dei funerali. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha espresso il cordoglio a nome della città.

Chiara Jaconis morta: la dinamica dell'incidente

La ragazza, residente in Francia, era col fidanzato a Napoli per il weekend; sarebbe dovuta ripartire domenica sera. Nel pomeriggio dello stesso giorno, intorno alle 16, mentre stava passeggiando tra i vicoli dei Quartieri, esattamente in via Sant'Anna di Palazzo le è caduto in testa un pesante oggetto, forse un vaso o una scultura etnica in onice, caduto da uno dei balconi di un palazzo.

Chiara Jaconis è apparsa subito gravissima. Soccorsa in loco, è stata portata in ospedale, è stata intubata e ricoverata in Rianimazione; alle 19 è stata trasferita dal Pellegrini all' Ospedale del Mare, dove erano già pronti la sala operatoria e l'equipe medica per la decompressione cranica, con l'obiettivo di evitare che il sangue premesse sul cervello.

L'intervento è finito poco prima delle 22 ed è tecnicamente riuscito. Dopo l'operazione la ragazza è stata trasferita nuovamente in Rianimazione. Ieri mattina sono stati svolti gli accertamenti per verificare l'attività cerebrale. Nel corso della nottata le sue condizioni di salute sono ulteriormente peggiorate. I medici non hanno potuto fare null'altro per salvarle la vita.

Un frammento del vaso che ha colpito la trentenne di Padova ai Quartieri Spagnoli

Individuato il balcone da cui è caduto il vaso

Il balcone da cui è caduto il vaso, intanto, è stato individuato nelle scorse ore dalla Polizia di Stato. Le indagini sono affidate al commissariato Montecalvario della Polizia di Stato. Tra domenica e lunedì gli agenti hanno ascoltato diversi testimoni e sequestrato i cocci dell'oggetto. Sono state acquisite le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza: l'inquadratura, a livello della strada, mostrerebbe il passaggio della ragazza e il momento dell'impatto. Sulla vicenda la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo; con la morte di Chiara Jaconis l'ipotesi di reato passa da lesioni colpose e omicidio colposo.