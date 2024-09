video suggerito

Napoli, turista 30enne di Padova colpita da vaso in testa ai Quartieri Spagnoli: è in pericolo di vita Incidente in via Sant’Anna di Palazzo. La 30enne trasportata dal 118 all’ospedale Pellegrini, è in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

72 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Una turista 30enne di Padova è stata colpita alla testa da un vaso caduto dall'alto ai Quartieri Spagnoli, al centro storico di Napoli. La giovane, che stava visitando la città assieme al fidanzato coetaneo di Bologna, è rimasta gravemente ferita. Subito soccorsa dall'ambulanza del 118, è stata trasportata d'urgenza in codice rosso presso l'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, dove è attualmente ricoverata in rianimazione con trauma cranico e perdita ematica. Sarebbe in pericolo di vita.

Incidente in vico Sant'Anna di Palazzo, ragazza colpita da vaso a Napoli

L'incidente, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto attorno alle ore 16,00 di oggi, domenica 15 settembre 2024, in vico Sant'Anna di Palazzo, al civico 6, nei pressi dell'incrocio con i Gradoni di Chiaia. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito gli agenti della Polizia Locale di Napoli, intervenuti immediatamente con una pattuglia appiedata, allertata da alcuni passanti in piazza Trieste e Trento. La centrale operativa, guidata dal Capitano Lucio Sarnacchiaro, ha poi inviato ulteriori pattuglie di supporto. Sul posto sono poi arrivati anche la Polizia di Stato e i vigili del fuoco.

Il vaso caduto da un balcone, sequestrati i cocci

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza di 30 anni stava passeggiando col fidanzato nei vicoli dei Quartieri Spagnoli, sul lato del quartiere Chiaia, quando le sarebbe caduto addosso un vaso pesante, forse di marmo, precipitato da un balcone o da un terrazzo. L'oggetto, all'impatto col suolo si è spaccato.

Foto Fanpage.it

I cocci sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato, come reperti. Sul posto sono arrivati per primi gli agenti di Polizia Locale che erano di pattuglia a piedi in piazza Trieste e Trento e sono stati richiamati dai cittadini. I caschi bianchi hanno impiegato pochi minuti per raggiungere il luogo dell'incidente. Hanno subito avvisato il 118 che si è portato sul posto in poco tempo per prestare soccorso.

Le indagini sulle cause dell'incidente

Quando è arrivato sul posto, il personale sanitario ha trovato la ragazza appoggiata con la testa ad uno zainetto. Il fidanzato era accanto a lei, molto scosso. Dopo averla stabilizzata, la ragazza è stata trasportata all'ospedale Pellegrini per le cure mediche. Le forze dell'ordine hanno sequestrato i reperti e acquisito le testimonianze. Al momento si sta cercando di capire da dove possa essere caduto il vaso e quali possano essere state le cause della caduta. La giornata, infatti, non sembrerebbe molto ventilata.

Foto Fanpage.it