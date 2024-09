video suggerito

Turista ferita ai Quartieri Spagnoli, dopo un giorno ci sono ancora gli stracci pieni di sangue per terra Nessuno ha ancora pulito l'area in cui è rimasta ferita la turista 30enne originaria di Padova: per terra ci sono ancora gli stracci insanguinati e i guanti utilizzati per tamponare la ferita della donna.

A cura di Valerio Papadia

Foto: Fanpage.it

È ancora in ospedale, in condizioni giudicati gravi, la turista di 30 anni – originaria di Padova ma residente a Parigi – che nella giornata di ieri, domenica 15 settembre, è rimasta ferita mentre visitava i Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, colpita alla testa da un oggetto in pietra, caduto dall'alto. Mentre la Polizia di Stato si adopera per individuare il balcone dal quale è precipitato il corpo contundente, e per fare piena luce sulla dinamica di quanto accaduto, sul basolato di via Sant'Anna di Palazzo, teatro della tragedia, a distanza di più di 24 ore nessuno ha ancora ripulito la zona: per terra, nel punto in cui la 30enne è stata colpita, si notano infatti ancora gli stracci insanguinati e i guanti in lattice utilizzati dai soccorritori per tamponare la ferita della giovane.

Si cerca una parte dell'oggetto che ha colpito la turista

Foto: Fanpage.it

Proprio nella giornata odierna, la Polizia Scientifica si è recata sul posto e ha svolto i rilievi del caso, ispezionando i balconi dal quale potrebbe essere caduto l'oggetto in pietra che ha colpito la giovane turista padovana. Durante i rilievi, però, gli inquirenti hanno ipotizzato che parte dell'oggetto contundente, verosimilmente la parte più grande, possa essersi smarrita o, addirittura, asportata prima dell'arrivo sulla scena delle forze dell'ordine. C'è incertezza, poi, anche sulla natura dell'oggetto: tra le ipotesi quella di un vaso, ma potrebbe essersi trattato anche di un profumatore per ambienti.