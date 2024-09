Napoli, una parte dell’oggetto che ha colpito la turista non si trova: forse rimossa prima dell’arrivo della polizia

video suggerito

A 24 ore dall'incidente ai Quartieri Spagnoli, dove una turista di 30 anni originaria di Padova, ma residente a Parigi, è rimasta gravemente ferita, proseguono le indagini delle forze dell'ordine per chiarire cosa sia accaduto. Passati al microscopio i frammenti dell'oggetto di pietra che è precipitato dall'alto, in vico Sant'Anna di Palazzo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è la possibilità che un altro pezzo principale di questo oggetto, forse la parte più grande, si sia smarrito e che possa addirittura essere stato portato via da qualcuno prima dell'arrivo delle forze dell'ordine sul posto. Si tratta solo di ipotesi, al momento, è bene chiarire, perché le indagini sono ancora in corso.

La Polizia Scientifica ha ispezionato i balconi

Non c'è certezza nemmeno che il vaso, o la statuina, sia caduto dalla verticale del civico 6 o dal palazzo di fronte. Oggi la polizia scientifica si è recata sul posto, visionando diversi balconi che affacciano sulla strada. Ancora da chiarire anche la natura dell'oggetto, che potrebbe essere un vaso, o anche una scultura etnica, ma si parla anche di un possibile profumatore per ambienti. Le forze dell'ordine hanno sequestrato i cocci che erano in strada e stanno ascoltando le testimonianze, ma c'è ritrosia a dare notizie in merito. Acquisiti anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza per fare chiarezza su quanto accaduto e verificare se qualcuno possa aver portato via qualche pezzo dell'oggetto dopo la caduta.

Intanto, le condizioni della ragazza restano critiche. La giovane, che era in città per una breve vacanza assieme al fidanzato di Bologna, è ancora gravissima. Ricoverata all'Ospedale del Mare dove ieri è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico per ridurre l'emorragia cerebrale. Le condizioni della giovane restano serie e gravissime.

Zaia: "Vicini alla ragazza e alla sua famiglia"

Il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, è intervenuto sulla vicenda, ed ha espresso:

"La più sentita vicinanza alla 30enne di Padova gravemente ferita alla testa ieri, mentre visitava i Quartieri Spagnoli di Napoli, da un oggetto di marmo. La notizia mi ha profondamente toccato e, come presidente della Regione del Veneto, voglio far pervenire alla donna e alla sua famiglia tutto il sostegno della nostra comunità in questo momento di grande sofferenza. Siamo in costante contatto con le autorità competenti per seguire da vicino l'evolversi della situazione, con l'auspicio che le condizioni della nostra concittadina possano migliorare. La Regione del Veneto è pronta, qualora ritenuto necessario, a offrire tutto il supporto e l'assistenza possibile affinché la giovane e la famiglia possano ricevere tutto l'aiuto di cui necessitano. Ringrazio nel contempo i sanitari intervenuti e tutto lo staff medico campano che si sta prendendo cura della giovane. Rivolgo ai familiari di Chiara un pensiero di affetto e di incoraggiamento, assicurando che continueremo a monitorare attentamente ogni sviluppo della vicenda".