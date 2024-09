video suggerito

Turista colpita da vaso ai Quartieri Spagnoli: verifiche su attività cerebrale, condizioni critiche È ricoverata nella Rianimazione dell'”Ospedale del Mare” la 30enne gravemente ferita ieri ai Quartieri Spagnoli; le sue condizioni restano gravissime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il frammento caduto dal palazzo che ha colpito la turista

Restano estremamente gravi le condizioni della turista 30enne colpita da un vaso ieri pomeriggio tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli; la ragazza, originaria di Padova e residente a Parigi, è stata sottoposta ieri sera ad un delicatissimo intervento d'urgenza per la decompressione cranica ed è tuttora ricoverata nella Rianimazione dell'"Ospedale del Mare". Questa mattina, apprende Fanpage.it dall'Asl Napoli 1, ci sarà l'accertamento post operatorio per verificare lo stato di attività cerebrale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16. La turista, che aveva scelto di passare il fine settimana a Napoli insieme al fidanzato, in serata avrebbe dovuto prendere l'aereo per tornare a Parigi. Nel pomeriggio i due stavano passeggiando in vico Sant'Anna di Palazzo quando la ragazza è stata centrata alla testa; secondo il racconto del fidanzato, da una finestra del terzo piano di un edificio sarebbe caduta prima una bottiglia, subito dopo un vaso o una statuina. Sull'accaduto sono in corso indagini della Polizia di Stato.

La 30enne è stata portata al vicino "Ospedale dei Pellegrini", dove è stata stabilizzata, ma la gravità delle ferite ha reso necessario il trasferimento verso l'"Ospedale del Mare", dove alle 20 è iniziata l'operazione di decompressione, procedura che si applica per evitare che il sangue possa premere sul cervello. L'intervento è durato circa due ore ed è tecnicamente riuscito, ma le condizioni della ragazza restano gravissime ed è ancora in pericolo di vita. Per questa mattina sono attesi i genitori.