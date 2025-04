video suggerito

Lite per il parcheggio, 34enne colpito a martellate in testa a Napoli: ferito gravemente Picchiato selvaggiamente a martellate in testa, 34enne finisce in ospedale a Napoli. L'aggressione a Pianura. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Litigano per un parcheggio, 34enne picchiato e colpito a martellate in testa a Napoli. L'uomo è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta con un trauma cranico con frattura. Il personale sanitario, dopo avergli prestato le cure mediche necessarie, gli ha dato una prognosi di 40 giorni per la guarigione. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Bagnoli che sono intervenuti nel pronto soccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe avvenuta questa notte, giovedì 10 aprile 2025, in via Russolillo a Pianura, quartiere dell'area nord ovest di Napoli. La vittima è un 34enne incensurato di Pianura. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, durante una discussione legata verosimilmente ad un parcheggio in via Russolillo, il 34enne sarebbe stato colpito con un martello da uno sconosciuto. La vittima non è in pericolo di vita ma è ricoverata in osservazione. Indagini in corso per ricostruire i dettagli della vicenda e rintracciare il responsabile.