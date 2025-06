video suggerito

Colpito con uno sgabello in testa durante una lite, 36enne grave a Salerno. Denunciato l'aggressore Il 36enne è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. L'uomo responsabile della sua aggressione è stato invece denunciato dalla Polizia di Stato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un uomo di 36 anni in gravi condizioni dopo una lite, esplosa nel centro di Salerno nel weekend appena trascorso; il suo aggressore, invece, è stato denunciato dalla Polizia di Stato. Nella fattispecie, nella serata di sabato 28 giugno, i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno sono intervenuti nel bar "Antica Birraria" in piazza Sedili di Campo, dove era stata segnalata una violenta lite; sul posto è intervenuta anche la Squadra Mobile per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Dai primi accertamenti esperiti dagli agenti della Polizia di Stato è emerso che il 36enne, di origini rumene, poco prima del loro intervento, era stato aggredito da un altro uomo al culmine di una lite, sfociata per futili motivi all'esterno del bar. L'aggressore, afferrato uno sgabello del locale, ha colpito il 36enne mentre gli dava le spalle, ferendolo alla testa: il malcapitato è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Ruggi d'Aragona, dove è stato ricoverato in prognosi riservata; l'aggressore, invece, è stato identificato dai poliziotti e denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni gravi. Dai successivi accertamenti effettuati dagli agenti, è emerso che sia l'aggressore che la vittima hanno precedenti specifici per reati inerenti agli stupefacenti.