Auto in divieto di sosta prende fuoco, bimbo di 10 anni gravemente ustionato in provincia di Napoli

Le ustioni riportate dal bambino (Foto: Francesco Emilio Borrelli)

Un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ustionato alle gambe dopo che un'automobile, in divieto di sosta sul marciapiede, ha improvvisamente preso fuoco. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 10 luglio, a Pollena Trocchia, al confine con Sant'Anastasia, nella provincia di Napoli: a denunciare quanto accaduto è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha pubblicato anche le foto delle ustioni riportate dal bambino, che adesso è ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico della città.

"L’auto era stata lasciata lì, secondo quanto riferito dalla madre del bambino, da un’autofficina che opererebbe abusivamente, occupando in modo improprio il marciapiede con veicoli in riparazione" ha fatto sapere Borrelli. "Da anni – ha dichiarato ancora il deputato – denunciamo la presenza di officine e autorimesse abusive che trasformano marciapiedi e strade in estensioni dei loro locali, violando ogni norma di sicurezza e civiltà. Questo episodio gravissimo è la prova che non si tratta solo di degrado, ma di pericolo concreto per la vita dei cittadini. Non è accettabile che, nonostante le denunce, queste attività continuino impunemente. Chiediamo l’intervento immediato delle autorità competenti per la chiusura dell’officina coinvolta e per controlli sistematici sul territorio".