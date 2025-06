video suggerito

Furgone impazzito si schianta ai Quartieri Spagnoli, 3 feriti in codice rosso: panico a Napoli L’incidente stradale in via Francesco Girardi ai Quartieri Spagnoli. Un furgone si è scontrato con un’auto e poi contro un negozio: 3 feriti in codice rosso. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Incidente stradale ai Quartieri Spagnoli di Napoli, dove un furgone senza controllo si è schiantato contro un muro travolgendo tre persone e finendo la sua corsa poi incastrato tra i due lati della strada. I feriti sarebbero gravi. Il sinistro è avvenuto in via Francesco Girardi, strada che collega il Corso Vittorio Emanuele e l'ex Ospedale Militare a via Toledo, nella mattina di oggi, martedì 17 giugno 2025. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'infortunistica stradale della Polizia Locale di Napoli, guidati dal Comandante Enzo Cirillo, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito, i vigili del fuoco del Comando di Napoli, con la la squadra 18/b del centro storico e la 3/b del Distaccamento vomero, e la Polizia di Stato, che ha il commissariato poco più sopra, sulla stessa strada.

Incidente in via Girardi a Napoli, furgone si schianta contro auto e negozio

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, un autocarro avrebbe perso il controllo in discesa finendo contro un'auto che saliva su via Francesco Girardi e concludendo poi la sua corsa contro un esercizio commerciale. L'incidente avrebbe coinvolto tre persone, secondo le prime informazioni. Si tratterebbe dei conducenti dei tre veicoli coinvolti. Il camionista è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con i flex, per tagliare le lamiere, per liberarlo. Il furgone nell'impatto ha riportato gravi danni. Il muso è completamente rientrato. Il mezzo è rimasto intrappolato tra i due lati della strada, che è molto stretta. Via Girardi è stata chiusa alla circolazione veicolare. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. I tre feriti sono stati trasportati d'urgenza in codice rosso in ospedale, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Foto Fanpage.it