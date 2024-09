video suggerito

Turista ferita ai Quartieri, la polizia acquisisce le immagini di una telecamera di sorveglianza La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo dove un oggetto caduto dall'alto ha colpito una turista di 30 anni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un frammento del vaso che ha colpito la trentenne di Padova ai Quartieri Spagnoli

Proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica che ha portato al ferimento di una turista di 30 anni padovana, colpita alla testa ai Quartieri Spagnoli di Napoli da un oggetto caduto, con ogni probabilità, da un balcone. Mentre la giovane lotta in ospedale, la polizia è al lavoro per chiarire cosa sia successo ed accertare cause e responsabilità della vicenda, avvenuta nel pomeriggio di domenica in via Sant'Anna di Palazzo, all'incrocio con via Santa Teresa degli Spagnoli. Poliziotti che hanno anche acquisito, nelle scorse ore, le immagini di una telecamera di sorveglianza puntata in strada: massimo riserbo, finora, sul contenuto delle stesse. Le telecamere mostrerebbero, infatti, solo il momento dell'impatto: gli inquirenti tuttavia non lasciano trapelare nulla, e continuano ad indagare a ritmo serrato.

Intanto, la ragazza colpita è ancora ricoverata in condizioni gravi all'Ospedale del Mare di Napoli: sottoposta ad un intervento neurochirurgico, si trova in rianimazione. La famiglia è arrivata dal Veneto per starle accanto, mentre è sotto shock il fidanzato che era con lei al momento della caduta dell'oggetto che l'ha colpita alla testa. Anche su quest'ultimo non c'è pienamente chiarezza: potrebbe trattarsi di un vaso o di una statuina, ma gli inquirenti stanno cercando di definire con certezza anche questo, oltre al materiale esatto di cui era composto l'oggetto stesso, forse di marmo o di onice. Non è stato neppure ancora individuato con esattezza il balcone dal quale è piovuto l'oggetto che ha colpito alla testa la ragazza mentre passeggiava con il fidanzato per le vie dei Quartieri.