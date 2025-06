Rissa in strada a Napoli, polizia locale cerca di calmare e viene assalita: feriti tre agenti

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Una violenta rissa è scoppiata oggi pomeriggio, domenica 22 giugno, nella zona di Porta Nolana, nei pressi della Stazione Centrale di Napoli di piazza Garibaldi. Un litigio per futili motivi tra cittadini extracomunitari. Sul posto arrivano gli agenti della Polizia Locale di Napoli che cercano di riportare l'ordine e di calmare i contendenti. Ma invano. Uno di questi, pestato e insanguinato, non si dà per vinto. I caschi bianchi provano a calmarlo, ma sono assaliti. Nella colluttazione tre agenti restano feriti, saranno condotti in ospedale per le cure mediche del caso. Due sono refertati con 7 giorni di prognosi ciascuno, con contusioni ed escoriazioni. L'aggressore ad ogni modo è stato preso e identificato dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale.

Caos Porta Nolana, il Prefetto convoca la Polizia Locale

Non si ferma, insomma, l'escalation di violenza a Porta Nolana. La questione, denunciata da tempo dai sindacati dei vigili, è già sul tavolo del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha convocato una riunione urgente sul mercato abusivo di Porta Nolana per domani, lunedì 23 giugno, alle 16,30, con i sindacati di Polizia Locale Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Csa. Al centro del vertice, "le problematiche del mercato abusivo di porta Nolana. Alla riunione sono stati invitati a partecipare, oltre al Comune di Napoli, i sindacati del personale della polizia locale. Saranno oggetto di approfondimento le misure necessarie all’intensificazione delle attività di vigilanza e di prevenzione degli illeciti".

Csa: "A Porta Nolana 62 agenti feriti"

Per Antonio D'Amato e Franca Pinto, del sindacato Csa,

Salgono così a 62 i feriti che la Polizia Municipale annovera nel "bollettino di guerra" a Porta Nolana. Ferimenti evitabili. Lesioni che possono essere limitate attraverso un servizio interforze concreto e con regole d'ingaggio certe. Ed è quello che il CSA, il maggior sindacato dei dipendenti del comune di Napoli e della Polizia Municipale partenopea, reclamerà domani tra le proprie richieste quando alle 16,30 interloquirà con il Prefetto di Napoli. L'incolumità degli Operatori di Polizia è la priorità da conseguire se sì vuol far si di recuperare un quartiere. Ma se dobbiamo continuare con i provvedimenti tampone si sappia che gli Operatori della Polizia Municipale non faranno da cuscinetto per carenze gestionali ed operative di qualunque Organo, sia esso politico-amministrativo od operativo.

E concludono:

Nel contempo, dato che, a quanto pare dobbiamo occuparci anche di Sicurezza ed Ordine pubblico, chiediamo al Comandante della Polizia Municipale di programmare l'acquisto di 15 auto con cellula di sicurezza (una per ognuna delle 10 unità operative allocate nelle rispettive municipalità e le altre divise tra le attività di pronto intervento I.A.E.S. e C.O.T) e di avviare un programma di corsi di formazione continuativo nell'ottica di "limitare i danni".