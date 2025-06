video suggerito

Lite per viabilità a via Acton, turisti aggrediti con spranghe e catene da due minorenni Un 16enne e un 17enne sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per lesioni personali aggravate: i minori hanno aggredito due turisti nel cuore di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Una lite per futili motivi, legati alla viabilità, si è trasformata in un'aggressione ai danni di due turisti nel cuore di Napoli: per questo, due minorenni, un 16enne e un 17enne, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per lesioni personali aggravate in concorso. Nella notte di ieri, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti, a seguito di una segnalazione della Centrale Operativa, in via Acton, all'angolo con la Galleria Vittoria, dove due persone erano state aggredite.

Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da due uomini, due turisti, che hanno raccontato che, poco prima del loro arrivo, mentre erano alla guida di un'auto, avevano avuto un diverbio per motivi di viabilità con alcuni ragazzi in sella a tre scooter; in seguito alla lite, i due uomini erano stati aggrediti dai ragazzi con spranghe e catene.

I poliziotti, grazie all'attività investigativa esperita dopo l'aggressione, sono riusciti a identificare i due minorenni, come detto di 16 e 17 anni, che sono stati rintracciati dagli agenti e denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni aggravate in concorso ai danni dei due turisti.